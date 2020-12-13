"التعليم" تؤكد: جميع امتحانات المرحلة الثانوية هذا العام إلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث ستخوض الامتحانات بشكل إلكتروني، وذلك بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأضافت "التعليم" إن امتحانات المرحلة الثانوية ستكون بطريقة التقييم الجديدة، بحيث تعتمد أسئلة الامتحانات على قياس فهم وتحصيل الطالب للمواد الدراسية، ولن تعتمد على الحفظ والتلقين مثل امتحانات السنوات السابقة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن تصحيح إجابات الامتحانات سيتم أيضًا بشكل إلكتروني دون تدخل بشري تمامًا، بشكل يضمن لجميع الطلاب في المرحلة الثانوية العامة عدالة التصحيح، بالإضافة إلى إعطاء الطالب تقرير مفصل لأدائه من أجل معرفة نقاط قوته وضعفه.

"التعليم": سيتم وضع أسئلة الثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن ملامح امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي من المقرر لها أن تبدأ في 19 من شهر يونيو للعام القادم، والتي يأتي من أهمها أنه سيتم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة، وسيكون النظام الرئيسي في الأسئلة هو الاختيار بين متعدد، ولن يتضمن الامتحان أية أسئلة مقالية.

وتابعت "التعليم" أن امتحان المادة الواحدة سيكون له 4 أو 5 نماذج مختلفة ولكنها في نفس مستوى الصعوبة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الممتحنين، وأنه سيتم قياس درجة الصعوبة إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن الوزارة ستتيح خلال هذا العام فرصة أخرى في شهر أغسطس 2021 للطلاب لدخول الامتحانات من أجل تحسين المجموع، وسيحصل الطالب على المجموع الأعلى في الامتحان سواء في المرة الأولى أو الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book"، كما أنه سيتم إلغاء فرصة تظلم الطلاب عقب ظهور نتيجة الامتحانات التي كانت موجودة خلال السنوات الدراسية الماضية.