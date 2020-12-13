"شوقي": التعليم قبل الجامعي يتقدم 11 مركزا في مؤشر المعرفة العلمي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ مصر تقدمت 11 مركزًا في التعليم قبل الجامعي في مؤشر المعرفة العلمي خلال عام واحد، كما تقدمت أيضًا 23 مركزًا في التعليم الفني بنفس المؤشر خلال نفس العام 2020.

وأضاف "شوقي"، عبر صفحته الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مصر في التعليم ما قبل الجامعي كانت تحتل المركز 106 في هذا التصنيف خلال عام 2017، وأصبحت الآن في المركز 83 في التعليم خلال عام 2020، وذلك من أصل 138 دولة شملها هذا التصنيف.

"شوقي": إجراءات جديدة بالمدارس للحد من كورونا

وفي سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الوزارة تطبق إجراءات جديدة بالتنسيق مع المديريات التعليمية باستمرار على مستوى جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "شوقي" إلى أن كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية بحالة ممتازة، وأن العام الدراسي الحالي يسير بشكل منتظم، بالتزامن مع بدء الأسبوع التاسع من العام الدراسي 2020/2021.

وأوضح "شوقي" أنه لا داعي للقلق فيما يخص الوضع الصحي داخل المدارس، حيث أن الوضع مستقر جدًا على مستوى جميع المدارس، وتابع أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة سير اليوم الدراسي، وذلك من أجل التأكد من انتظام العملية التعليمية، وفي نفس الوقت عدم وجود أية أزمات يمكنها تؤثر على اليوم الدراسي بالمدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم أن كافة غرف العزل بالمدارس تحتوي على جميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أدوات التعقيم والتطهير، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت ضوابط جديدة من أجل تنظيم الرحلات والزيارات المدرسية بسبب فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة القائمين على الرحلات المدرسية.