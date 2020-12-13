التعليم: 50 لجنة امتحان احتياطية بكل محافظة حال إغلاق أي لجان بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تجهيز 50 لجنة امتحانية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، تحسبًا لإغلاق أي لجنة امتحان أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب ظهور أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم السبت الموافق 23 من يناير المقبل، على أن يكون اليوم الأخير من الامتحانات هو 5 من فبراير 2021.

وأشار المصدر في تصريحات لـ "الوطن" إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تجهيز اللجان وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بجميع اللجان، من أجل ضمان انتظام سير الامتحانات، المقرر لها أن تبدأ 23 من يناير المقبل.

وأضاف المصدر إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد عقد جميع امتحانات النقل في مواعيدها المحددة سلفًا ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2020، موضحاً أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط ومنتظم، كما أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب على حضور مجموعات التقوية بالمدارس.

"شوقي": امتحانات الثانوية العامة إلكترونية داخل المدارس

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2020 ستُعقد داخل المدارس بشكل إلكتروني وتحت مراقبة كاملة، وأشار إلى أنه لا يُمكن بشكل قاطع إجراء الامتحانات من المنازل، لأنه وفقًا لحديثه لا يجوز قانونيًا أو أكاديميًا.

وأضاف "شوقي" إن الوزارة ستعمل على القضاء بشكل نهائي على الغش في امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن جميع لجان الامتحانات ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير، وذلك قبل بداية الامتحانات يوميًا، من أجل توفير الحماية والسلامة لكلا من الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، وأن وزارة التربية والتعليم تسعى من أجل أن تخرج الامتحانات بشكل منضبط وصورة لائقة.