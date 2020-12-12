التعليم عن اختبارات أولى ثانوي التجريبية: تجربة واقعية للامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراء اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المقبل له العديد من الأهداف التي تنتظرها سواء في مجال المنصات أو فائدة للطلاب الذين يدرسون عبر نظام تقييم جديد.

وأضافت "التعليم" أن طلاب الصف الأول الثانوي سيستفيدون من خلال الاختبارات التدريبية في التعرف على مستواهم الحقيقي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول النظرية، والتي من المقرر عقدها في شهر يناير المقبل.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن الطلاب سيتعرفون أيضًا على شكل وطريقة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، وأوضحت "التعليم" أن الاختبارات بمثابة تجربة على أرض الواقع من أجل اختبار منصة الامتحان والشبكات، بالإضافة إلى البنية التحتية.

"التعليم": تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء القادم

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إجراء اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، خلال الفترة من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 ديسمبر وحتى يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري.

وأعلنت "التعليم" عن أبرز ملامح الاختبارات التدريبية التجريبية، ومن أهمها أن الامتحان دون درجات، وأن شكل الأسئلة التي ستأتي في الاختبارات مُبسطة، وأنها ستأتي من خلال أجزاء المنهج الذي تمت دراسته منذ أول العام الدراسي وحتى وموعد الامتحانات.

وأتاحت "التعليم" الفرصة والحرية أمام الطلاب من أجل أداء الاختبارات من أي مكان سواء المدرسة أو المنزل، لأنها غير محدد بمكان ما لأدائه، وأنها ليست مُحددة أيضًا بزمن معين ويمكن للطالب أداء الامتحانات في أي وقت وفقًا للجدول المعلن، لمدة 12 ساعة يوميًا منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان أكد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها دون تأجيل أو إلغاء، وأوضح "شوقي" أن امتحانات نصف العام ستكون ورقية لجميع الطلاب، عدا طلاب المرحلة الثانوية سيكون إلكترونيًا.