عاجل..القبض على عجوز باعت حفيدتها "المعاقة ذهنيا" لزوجها العرفي بحلوان

شهدت منطقة حلوان، جريمة اغتصاب طفلة معاقة ذهنيها على يد زوج جدتها العرفي من ناحية الأم.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن المتهم اتفق مع جدة الطفلة على ممارسة الرذيلة معها، واستغل مرضها كونها معاقة ذهنيا وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأوضحت التحريات، أن العلاقة نتج عنها حمل الطفلة، وألقي القبض على الجدة بعد ثبوت تورطها في الجريمة والاشتراك مع المتهم الرئيسي- هارب- ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى محمد مجدي وكيل أول نيابة حلوان للتحقيق.

وقررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، وتسليمها إلى جدتها من ناحية الأب.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عاما، معاقة ذهنيا، وحامل في الشهر الثاني.

وطلبت الجدة من ناحية الأب، تحرير محضر ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان والنقيب محمود سعداوي معاون مباحث القسم، أن رواية المبلغة صحيحة.

وبعرض الطفلة على طبيب أثبت حملها، وأكدت التحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها من ناحية الأم.

ودلت التحريات أن جدة الطفلة من ناحية الأم متورطة في الجريمة وألقي القبض عليها، وبمناقشتها أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي، بينما تمكن المتهم الرئيسي من الهرب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.