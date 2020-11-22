وفاة الداعية محمد متولي منصور.. وتشييع الجنازة من المنوفية اليوم

توفي الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، مساء أمس السبت، إثر وعكة صحية تعرض لها خلال القترة السابقة، وسيتمّ تشييع الجنازة اليوم بقرية "جريس" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ونعت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، في بيان لها العالم الجليل، قالت فيه "خالص العزاء للطلاب والطالبات في وفاة العالم الجليل محمد متولي منصور أستاذ أصول اللغة ورئيس قطاع اللغة العربية في كلية الدراسات العليا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وسادت حالة من الخزن الشديد عقب الإعلان عن وفاة الداعية الإسلامي، ونشر محبو الأستاذ الدكتور محمد منصور، مئات المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك ينعون الراحل.

ونعت إذاعة القران الكريم، في بيان لها، الداعية الإسلامي، جاء فيه: "تتقدم إذاعة القرآن الكريم بخالص العزاء والمواساة مع التسليم بقضاء الله وقدره في وفاة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور رحمه الله تعالى والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد أن أفنى حياته في خدمة العِلْم والدَّعوة إلى الله تعالى".

وأضافت إذاعة القرآن الكريم، في نعيها للداعية الإسلامي الراحل: "نسال الله تعالى أن يُنزل عليه واسع رحماته وغفرانه، وأن يجعل ما قدمه من برامج نافعة في موازين حسناته وأعماله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعمل الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ متفرغ لأصول اللغة، ورئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.