من البيت.. 3 طرق للاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي

تطرح وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويتم تسليم تلك الوحدات كاملة التشطيب، خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

وتسهيلا على المواطنين حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 3 طرق، للراغبين في التقديم على الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، للاستعلام عن الوحدات المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي، للحجز والتقديم فيها، واستكمال البيانات دون الحاجة للذهاب إلى مركز خدمة العملاء.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، على أن يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك وفقا لما نشرته الوزارة فى بيان صحفي لها.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل طوال الوقت على توفير طرق مختلفة، لتواصل المواطنين مع الصندوق من خلالها.

وأشارت إلى أن تلك الوسائل هي الوحيدة التي تقوم بنشر الاستفسارات الرسمية للصندوق، وحذرت المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من الانسياق وراء الصفحات والمواقع التي تدعي علاقتها بالصندوق.

"الوطن" تسرد طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، كما أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الإجتماعي

1- الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

2- الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

3- الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها من خلال الضغط هنا.