التحريات: زوج عجوز حلوان اغتصب حفيدتها المعاقة 18 مرة خلال 3 أشهر

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام سيدة بتقديم حفيدتها- طفلة معاقة ذهنيا- تبلغ من العمر 13 سنة إلى زوجها العرفي، ليعاشرها معاشرة الأزواج ما نتج عنه حمل المجني عليها، حيث تبين أن والدي الطفلة معاقين ذهنيا.

وكشفت التحريات أن الطفلة كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت مع زوجها العرفي على أن يمارس معها الرذيلة بمعرفتها فوق سطح المنزل.

وجاء في تحريات المباحث التي أعدها النقيب محمود سعداوي معاون مباحث قسم حلوان في المحضر رقم 9455 لسنة 2020، أن جدة المجني عليها من ناحية الأب، أبلغت عن الواقعة، وأن المتهمة وتدعى "فايزة"- جدة الطفلة من ناحية الأم- على علم بما حدث لحفيدتها.

وأضافت التحريات أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم- زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" و"سندوتش"، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.

وأثبتت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 18 مرة خلال 3 شهور متتالية، مما تسبب في حملها، وعقب القبض على الجدة تمكن من الهرب، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عاما، معاقة ذهنيا، وحامل في الشهر الثاني.

وطلبت الجدة من ناحية الأب، تحرير محضر ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان والنقيب محمود سعداوي معاون مباحث القسم، أن رواية المبلغة صحيحة.

وبعرض الطفلة على طبيب أثبت حملها، وأكدت التحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها من ناحية الأم.

ودلت التحريات أن جدة الطفلة من ناحية الأم متورطة في الجريمة وألقي القبض عليها، وبمناقشتها أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي، بينما تمكن المتهم الرئيسي من الهرب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.