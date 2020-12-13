أخبار التعليم اليوم.. 50 لجنة احتياطية وامتحانات "الثانوية" إلكترونية

تعد أخبار التعليم، من أهم الأخبار التي تهم الرأي العام في مصر، حيث يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل ما تهدد به الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، خطة حضور الطلاب بالمدارس، والتي ترك أمرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظين، حتى تتحدد وفق ظروف كل محافظة ومستجدات الأمور.

وترصد "الوطن" لمتابعيها، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات والتي اتخذت على مدار اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

توفير 50 لجنة امتحان احتياطية بكل محافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجهيز 50 لجنة امتحانيه بكل محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك تحسبًا لإغلاق أي لجنة امتحان أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب ظهور أي حالات يُشتبه في إصابتها.

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق، موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم السبت الموافق 23 من يناير المقبل، على أن يكون اليوم الأخير من الامتحانات 5 فبراير 2021.

جميع امتحانات المرحلة الثانوية هذا العام إلكترونية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث ستخوض جميع الامتحانات بشكل إلكتروني، وذلك بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021، موضحة أن الامتحانات ستكون بطريقة التقييم الجديدة، التي تعتمد على قياس فهم وتحصيل الطالب للمواد الدراسية، ولن تعتمد على الحفظ والتلقين مثل امتحانات السنوات السابقة.

كما نوهت الوزارة إلى أن تصحيح الإجابات سيتم أيضًا بشكل إلكتروني دون تدخل بشري تمامًا، بشكل يضمن لجميع الطلاب عدالة التصحيح، بالإضافة إلى إعطاء الطالب تقرير مفصل لأدائه من أجل معرفة نقاط قوته وضعفه.

توقيع بروتوكول بين "التعليم العالي" وبنك القاهرة لتقديم منح للجامعات الأهلية

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بهدف تقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة وهي: الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، والمنصورة الأهلية الجديدة، إضافة إلى إنشاء معمل لتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم الأكثر تطوراً لدعم الطلاب بتلك الجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

التعليم العالي: لا نية لتأجيل الامتحانات واستبدالها برسائل بحثية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي في ستعقد في موعدها دون تأجيل أو تغيير لأنظمتها أو طرق وآليات تنفيذها، وذلك لجميع الفرق الدراسية، ونفت الوزارة أنَّه سيتمّ إجراؤها أو تنفيذها بنظام الرسائل البحثية.

ووضعت الوزارة جميع الآليات بشأن الامتحانات، وكيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية في الامتحانات خاصة فيما يتعلق الحالات المرضية والاستثنائية وكيفية التعامل أيضًا مع الحالات المشتبه بهم وكيفية تنظيم الامتحانات لهم دون تغيير في قواعدها.