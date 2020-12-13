"القوى العاملة" تعين 640 شاباً بينهم 15 من ذوي القدرات في سوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 640 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان، في بيان صادر اليوم، أنَّ المديرية تنفذ حاليا 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني في سوهاج وطهطا، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي: "السباكة الصحية ، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية".

وأوضح أنَّ المديرية أجرت تفتيشًا على 758 منشأة دوريًا، مع شن حملات تفتيش نهارية وليلية، وأسفر ذلك عن تحرير 21 محضراً، وعقد 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوتين في مجال المفاوضة الجماعية، و 4 ندوات في مكافحة السموم البيضاء، وندوتين في مجال زيادة الإنتاج، و14 ندوة أخرى في مجال عمل المرأة والتوعية السكانية، فضلاً عن شن حملات تفتيشية على عمالة الأطفال، وعقد ندوتان توعيتان في نفس المجال.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عما تمّ إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أنَّه تمّ صرف 218 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ101 عامل منهم 138 ألف جنيه منح مواليد لـ96 عاملًا، و48 ألف جنيه لـ16 عاملًا منحة زواج، و32 ألف جنيه منحة وفاة لـ16 عاملًا.

كما تمّ صرف منح رعاية صحية لـ388 عاملًا بإجمالي 61 ألفاً و651 جنيه، فضلاً عن تسجيل 294 عاملًا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتمّ استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أنَّ المديرية استخرجت 655 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكاوى، وإحالة شكوتين للقضاء وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وتمّ حفظ شكوتين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشًا على 253 منشأة، مع إعادة التفتيش على 322 منشأة أخرى، وأسفر ذلك عن تحرير 89 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 227 منشأة أخري لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 12 شكوى وإعادة التفتيش على 3 شكاوى أخرى.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 538 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.