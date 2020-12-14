التفاصيل الكاملة لعودة طفل بعد خطفه للمطالبة بفدية 2 مليون بالشرقية

في جلسة شيطانية جمعت "بهاء أ ا م" 28 عاما و"عبدالهادي إ م م " 19 عاما بقرية المراصفة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بدآ يتجاذبان أطراف الحديث حول حاجتهما لمبلغ كبير من المال دون تعب أو مشقة لينتهي تفكيرهما بالتخطيط لخطف طفل أحد جيرانهما، معتقدين أن والده لديه الكثير من الأموال لعمله في دولة عربية.

في اليوم التالي سارع المتهمان بتنفيذ جريمتهما وبدآ يدرسان أوقات خروج "الطفل" محمد هاني سعيد هاني، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي والذي عقدا النية على خطفه، وطالما أن أسرته تهتم به كباقي أطفال العائلة ولا يتركونه في الشارع بمفرده فقررا تنفيذ خطتهما أثناء توجهه إلى المدرسة.

في يوم الواقعة كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحا وقبل الوصول إلى المدرسة الابتدائية بالقرية كان الطفل يسير بخطوات متسارعة رفقة أبناء عمه وزملائه متوجهين إلى المدرسة بينما كانت تتبعهم والدته - حيث اعتادت توصيله وأبناء عمه - رفقة إحدى المدرسات على مسافة قريبة منهم وفي دقائق معدودة أوقف الجناة سيارة ملاكي كانا يستقلانها وسارع أحدهما بالنزول وحمل الطفل بين يديه واقتاده عنوة داخل السيارة ولاذا بالفرار.

"صراخ الأطفال جذب انتباه الأم التي كانت تتحدث في الهاتف بجوار المعملة لتهرع ناحيتهم وتفاجأ بعدم وجود ابنها بين الأطفال وبادرت ابنة عم الطفل قائلة: "واحد خطف محمد وجريوا في العربية".

وتضيف "آية عاطف" والدة الطفل: "انتابتني صدمة كبيرة ولم أجد سوى "كوتشي" ابني الذي انزلق من إحدى قدميه أثناء محاولته مقاومة المتهم ".

وتابعت: "بدأت أصرخ واستغيث بالأهالي للبحث عن ابني دون جدوى".

وأضافت: بعد مرور نحو 10 دقائق تلقى زوجة مكالمة هاتفية من أحد الجناة وطلب فدية مبلغ 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل، مشيرة إلى أنهم سارعوا بإبلاغ الشرطة خاصة أنه لم يتوفر لديهم هذا المبلغ الضخم.

وأضافت: بدأت الشرطة في البحث عن الطفل مباشرة وتضيق الخناق على المتهمين وتم استعادة الطفل بعد مرور 12 ساعة فقط. ومضت قائلة: "على مدار 12 ساعة قبل عودته قضينا هذه الفترة في البحث عنه وكان شعورنا بالحزن والخوف والقلق لا يوصف حتى كدنا لا نستطيع الوقوف على أقدامنا فيما تبددت كل هذه المشاعر بمجرد عودة محمد وكأن الروح عادت لجسدنا من جديد".

فرحة عارمة استقبل بها أهالي القرية المترامية أطرافها في شمال الشرقية بمجرد عودته إلى المنزل وتوافد الأهالي لتهنئة أسرته وألتقطوا الصور التذكارية مع الطفل.

كانت نيابة كفر صقر، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قررت تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف طفل، لطلب فدية مالية 2 مليون جنيه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة كفر صقر من أسرة الطفل محمد هاني سعيد هاني بيومي، 5 سنوات، مقيم بقرية المراصفة التابعة لقرية القضاه، باختطافه من أمام المدرسة، وتلقيهم اتصالا هاتفيا في وقت لاحق من شخص مجهول الهوية، ومطالبتهم بدفع فدية 2 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث لقطاع الشمال، برئاسة الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد سمك، معاون مباحث المركز، لضبط الجناة واستعادة الطفل.

وتبين من البحث أن وراء الواقعة "بهاء. أ. ا"، 28 عاما، مقيم بقرية المراصفة، ميكانيكي، و"عبدالهادي. إ. م"، 19 عاما، حداد، مقيم بقرية القضاة.

وضبط المتمهين واستعيد الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 334 /21 أحوال مركز كفر صقر، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.واعترف الجناه بارتكاب الواقعة مبررين جريمتها لمرورهما بضائقة مالية. وقررت النيابة حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.