التأمينات: إسقاط 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية محافظة الشرقية

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم إسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية محافظة الشرقية لدى التأمينات.

جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشأن تسوية مديونيات التأمينات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بموجب هذه البروتوكولات، تم تبادل ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية بأصول عقارية.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح غراب إلى أنه جاء حرص المحافظة لتوقيع هذا البروتوكول للاستفادة من نسبة الإعفاءات التي أعلنتها الهيئة في المرحلة الثانية والتي تصل إلى 70% وبموجب هذا البروتوكول تم سداد جميع مديونيات المحافظة لدى هيئة التأمينات.

يذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي سبق وأن أعلنت عن إصدار قانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، بينما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.