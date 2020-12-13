مصطفى حسني يعلن إطلاق جزء جديد من "كنوز" بداية 2021

اعتذر الداعية الإسلامي مصطفى حسني لجمهوره ومتابعيه، بسبب عدم ظهوره منذ نحو شهر، مشيرًا إلى أنه سجل حلقات جديدة من برنامجه "كنوز"، ستُعرض بداية العام المقبل، مؤكدا إصادر مقطع فيديو قبل نهاية هذا العام، عن الدروس المستفادة.

وأضاف خلال "فيديو لايف" نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سنطرح جزءً جديدًا من برنامج كنوز، مادته العلمية مختلفة وفقراته مختلفة، وطعمنا البرنامج ببعض الأفكار التي ستثري عقولكم وقلوبكم".

ورد حسني عن بعض الأسئلة التي وردته من بعض متابعيه، وكان أحدها: "إذا كان هناك شخصًا سخرك الله له لفعل الخير، ثم انقلب عليك وقابل الإحسان بالإساءة، ما الدعاء الذي يجب أن نقوله لكي ندفع وسوسة الشيطان".

وقال حسني: "مش كل الإحسان يقابل بالإحسان والله علمنا هذا الأمر، وأكبر اختبار يمكن أن نتعامل معه في هذا الصدد هو اختبار البني آدمين، فبعضنا قد يتعرض إلى أزمة مالية أو مرض، ولا يكون اختبارًا سهلًا، لكن الأصعب أنه يكون قد أبتلي في إنسان، وعندما تفعل خيرًا له، فإنه يسبب عقدة لفاعل الخير".

وتابع: "بسبب مقابلة الحسنى بالإساءة خرجت بعض الأمثلة المرفوضة مثل خيرا تعمل شرا تلقى، لكنها تعبر عن تجربة، وعندها نقول حسبي الله ونعم الوكيل، أما الدعاء الثاني فهو لا حول ولا قوة إلا بالله نحتاج إلى الكلمة الطيبة، لكن الله قد يرقينا في مراحل حياتنا بسبب هذا النوع من الموقف".