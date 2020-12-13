نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرض نغمات نورانية بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب معرض نغمات نورانية.. رؤية تشكيلية لوحدة الإضاءة المعدنية والذي نظمته كلية التربية النوعية وأقيم بقصر ثقافة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ومدير قصر ثقافة بنها ووكلاء الكلية ورئيس قسم التربية الفنية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والطلاب.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معروضات المعرض الذى أقيم تحت إشراف الدكتورة إنجي صابر درويش أستاذ اشغال المعادن والحلى المساعد والدكتورة سارة نبيل مدرس اشغال المعادن والحلى وضم حوالي 150 منتج فني من المشغولات المعدنية عبارة عن وحدات إضاءة ومعلقات حائطية حيث تنوع الخامات من مسطحات من النحاس الاحمر والأسلاك المعدنية المعزولة بألوانها المختلفة وأساليب التشكيل المتعددة والجمع بين أكثر من أسلوب تشكيلي كالطرق والقطع والحني والنسج كمنتجات تتسم بالقيم الجمالية والنفعية.

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية إن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض جميعا من أعمال طلاب الفرقة الثانية والفرقة الرابعة وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس.

وأعلنت الجامعة تنظيم مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة بالعبور.

جاء ذلك فى اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية ومدير مركز اللغات بجامعة بنها والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وقالت عبدالحق إن التعاون يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية حيث يتيح هذا البروتوكول دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب البرامج الخاصة بالعبور وكذلك المهتمين من خارج الجامعة بمدينة العبور.

من جانبه أكد الدكتور كريم الدش أن مقر الجامعة بالعبور سوف يقوم بتوفير القاعات المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي للبرامج التدريبية التي ينظمها مركز اللغات الأجنبية لخدمة طلاب الجامعة واهالي مدينة العبور.