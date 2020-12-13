محافظ القليوبية يشدد على سرعة العمل في تطوير مستشفيات بنها وطوخ

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة لدفع الأعمال بها وسرعة تنفيذها حيث بدأها بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة غازات وبالإضافة إلى خزانات وشبكة صرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.

ومن جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا على "أن المستشفى ما زالت تقدم الخدمة الصحية لأهالى القليوبية بنسبة 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.

كما تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي حيث تفقد مبني الطواريء والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا للاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبي للأجهزة .

وتفقد الهجان غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزية ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المبنى.

وأشاد بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

واختتم الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي حيث تشمل المستشفي "مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العياده الخارجيه- قسم للطوارئ - قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- العناية المركزة- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء والتمريض قسم النساء والولادة- قسم للمعامل- حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير" بتكلفة 308 مليون جنيه حيث استمع المحافظ من مقاول المشروع أنه يتم الآن الانتهاء من أعمال صب الدور الثالث والبدء في إضافه أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي دورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له، وذلك بحضور كل من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزاره الصحة بالقليوبية والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينه طوخ.