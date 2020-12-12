نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة وبالوعات صرف الأمطار بشبرا

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية على المحطة الوسيطه بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا، ومحمد الشابوري مشرف المحطة الوسيطة.

كما تم تكليف رئيس المدينة بمراجعة وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات، وذلك لانتظام سير العمل بها.

جدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجمالية 25 مليون جنية، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت "ريان" أن هذه الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

كما تم تفقد إزالة 280 طن قمامة من على كوبري السواح أعلى ترعة الإسماعيلية.

واختتمت ريان جولتها بتفقد إقامة 6 بلاعات صرف للأمطار بشارع أحمد حلمي و3 بلاعات أمام مجلس المدينة.

يذكر أنه تم الانتهاء من عدد 17 مبطق "بير" وجاري تركيب غطاء لهم، بالإضافة إلى تنزيل مواسير لتركيب بلاعات صرف أمطار تغطي بينها وما بين المطابق بطول كيلو و100متر على الطريق السريع الزراعي بنها -القاهرة أسفل كوبري الشرقاوية.