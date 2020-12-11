محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق "قليوب- شبين القناطر"

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، لمتابعة مستجدات تطوير طريق "قليوب - شبين القناطر"، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر.

وتفقد المحافظ، أعمال الرصف، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القرى المجاورة.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود مبنى حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قرية طنان مركز ومدينه قليوب، بجوار شونة مخصصة للطوب السويسي، حيث وجه بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي، وإزالة المبنى فورا، وجرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العسكرية.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين، مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.

وفي وقت سابق، أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة الخانكة، لمتابعة الإشغالات على طريق ترعة الإسماعيلية، ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، تمهيدًا لإدراجها في حملة إزالة مكبرة.

بدأ المحافظ الجولة بشن حمله على الباعة الجائلين بطريق ترعة الإسماعلية بنطاق مدينة الخانكة، حيث جرى إزالة الباعة الجائلين والإشغالات الموجودة على الطريق، التي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطيء على جانبي الطريق، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وجرى مصادرة جميع الإشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة أخرى، وأكد المحافظ أنه لا تهاون في أي مخالفات، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرية سرياقوس بعزبة عويس، حيث جرى رصد العديد من المخالفات، وجرى مصادرة مواد البناء، وجرى التنسيق لحملة لازالة المخالفات.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتعامل بكل حزم في هذا الملف، والرد على المتغير بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة، والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانيه ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

كما شدد المحافظ أيضًا على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولا بأول وعدم الانتظار حتي تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية.

يشار إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.