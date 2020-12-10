محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير شارع "فريد ندا"

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية إجتماعا، اليوم، مع ممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبري القائم علي أعمال تطوير شارع "فريد ندا" بحضور مسئولي أحد المكاتب الإستشارية في مجال التخطيط العمراني، لمناقشة إنشاء ميدان حضاري بشارع فريد ندا في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع ليكون قبلة حضارية تليق بعاصمة المحافظة.

ووجّه المحافظ إلى سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء واستكمال أعمال التجميل بالجزيرة الوسطي مشيرا إلى أن التطوير سيشمل باقي الطريق وإمتداد شارع فريد ندا وحتي تقاطعة مع الطريق الزراعي عند مدخل مدينة بنها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري تم من خلالها عمل إجراءات الطرح والترسية لإنشاء وتطوير عدد أربع ميادين بالمحافظة، وهم ميدان المحطة وميدان وابور الثلج وميدان فريد ندا بمدينة بنها وميدان العاشر من رمضان بقليوب بتكلفة تصل إلى 104 ألف جنيه ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد .

من جهة اخرى، استقبل الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وجيه فايز إخصائي الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، للتعرف على الصورة الأوسع لخطط عمل مراكز الشباب في إطار التعاون المثمر بين الحكومة الالمانية ممثلة في " وكالة التعاون الالماني GIZ " والحكومة المصرية ممثلة في "وزارة الشباب والرياضة " برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تنفيذ برنامج شباب ضد التحرش لمناهضة ظاهرة التحرش في مصر .

وتتم الدراسة حول الادماج والمشاركة المجتمعية للشباب بمراكز الشباب مدرسة بحثية ، حيث يتم تنفيذ الدراسة مع عينة من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب الشباب المشاركين في الانشطة التطوعية .

وأكد الصبروط خلال المناقشة على حرص القليوبية على مشاركة كل فئات المجتمع من الشباب والفتيات وذوي القدرات والهمم والرواد في الأنشطة التي تنظمها المديرية مؤكدًا إدراج المديرية خطة نشاط لذوي القدرات والهمم وعمل مبادرات تخدم الفئات الاخرى مثل مبادرة عودة الزمن الجميل التي يشارك فيها كبار السن وقدامى الرياضيين في مراكز الشباب على مستوى المحافظة.