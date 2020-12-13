طفل يتيم يعيد ذهب لصاحبه ويرفض المكافأة بالدقهلية: "اتربيت على كده"

وضع القدر، تلميذ يتيم بالصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية، في اختبار حقيقي لأمانته التي ربته عليها والدته، فقد عثر على سلسلة ذهبية أثناء سيره في الشارع بقرية "ميت الخولي مؤمن" مركز منية النصر، فأخذها وعاد بها إلى البيت لخبر والدته، مطالبا إياها بالبحث عن صاحبة "السلسة".

وجهت أم "أحمد محمد فضالي" له التحية، وشكرته على أمانته، وطلبت من شقيقه الأكبر "محمود"، أن يذهب لأقرب مسجد لهم بالقرية، ويطالبهم بالنداء بمكبرات الصوت على أنهم عثروا على سلسلة ذهبية، ومن يأتي بمواصفاتها يستعيدها.

عبدالعزيز محمود، مقاول، يحكي ما حدث، فقال كانت زوجتي تنزل من توك توك بالقرب من البيت، فسقطت منها السلسلة الذهبية، ولتي تقدر قيمتها بحوالي 12 ألف جنيه، ولما علمت أنها موجودة في بيت "أحمد محمد الفضالي"، ذهبت لهم وأعطيت لهم مواصفات السلسة فردوها لي في الحال، ورفضوا أي مكافأة، رغم أن الأم تربي في أطفال أيتام.

وأضاف صاحب السلسة الذهبية لـ"الوطن"، فوجئت برد فعل الأم ، أنا علمت أولادي علي الأمانة والاحترام، وابني فعل ما ربيته عليه، ولا أريد أي مكافأة له على أمانته قائلا: "رأيت بعيني مثال حي علي حسن التربية رغم الظروف المادية" وفشلت كل محاولاتي على أن أعطي لهم المكافأة.

وأوضح: فكرت في أي طريقة لتكريم هذا التلميذ الأمين، فذهبت إلى مسئول الإعلام في مدرسة التلميذ "محمد فريد الابتدائية"، وأخبرته بتفاصيل ما حدث، وطلبت منه أن يأخذ مبلغ ويسلمه للتلميذ في طابور الصباح.

وقال شريف عبدالقادر، مسئول الصحافة بمدرسة محمد فريد الابتدائية، إنه صباح اليوم، وفي حضور نادية يوسف، وكيلة المدرسة، كرمنا التلميذ في طابور الصباح، على أمانته، وعملت مقدمة في كلمة بالإذاعة المدرسة عن الأمانة، وأهميتها في حياتنا، وقدمنا للتلميذ شهادة تقدير، وظرف به مبلغ مالي، فأخذ الشهادة وفرح بها، إلا أنه رفض أخذ الظرف، لكننا أقنعناه أن يأخذه، وأننا سنطلب من والدته أن تقبله.

وأثنى عبدالقادر، على الأم ودورها في تربية أبنائها، مؤكدا أن التربية السليمة، لا ترتبط بدخل مادي، لكنها بقيم تغرسها الأم في أطفالها منذ صغرهم.