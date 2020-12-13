بنك القاهرة يحصد جائزة "أفضل أمين حفظ محلي لعام 2020" من مجلة "Global Finance"

أعلنت Global Finance Magazine عن حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل أمين حفظ محلى لعام 2020»، التى تُعد من أهم الجوائز العالمية التى تمنحها المؤسسة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك والمؤسسات المالية، استناداً إلى مجموعة من الركائز والمعايير الأساسية التى تحددها لجنة المحكمين بالمجلة، والتى تضم فى عضويتها نخبة من المحررين الاقتصاديين والمستشارين الماليين العالميين لتحديد أفضل مقدمى الخدمة فى الأسواق المحلية.

ويؤكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن سلسلة الجوائز المتتابعة التى يحصل عليها البنك فى مجالات عديدة تعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك والتى جاء فى مقدمتها استحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وفى مقدمتها قطاع المعاملات المصرفية الدولية Global Transaction Banking وما يتضمنه من محاور عمل عديدة، أبرزها إدارة منتجات الأوراق المالية.

وتابع رئيس بنك القاهرة أنه تم استحداث عدة منتجات مصرفية لجذب عملاء جدد للبنك، مشيراً إلى أنه فى إطار الخدمات المميزة التى يتم تقديمها للعملاء، والعلاقات الجيدة بجميع أطراف السوق نجح قطاع المعاملات المصرفية الدولية فى زمن قياسى بترسيخ أدائه المتميز فى أسواق الأوراق المالية، حيث يُعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المحلية التى تقدم تلك الخدمة المتخصصة التى تقدم بنطاق واسع فى كافة البنوك العالمية، وهو ما يعكس اهتمام إدارة البنك الحالية بتقديم أحدث الحلول المصرفية إلى عملائه بالمعايير الحديثة.

وفى سياق متصل، أشار عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن تلك الجائزة تُعد ثماراً للنجاح الذى حققه هذا القطاع من خلال الحلول المصرفية المبتكرة التى تم تقديمها فى مجال إدارة التدفقات النقدية والسيولة، وعمليات التجارة الخارجية وخدمات الأوراق المالية والحلول الرقمية، وهو ما كان له أثر فى زيادة نمو حجم الأعمال لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات.

وأفاد أسامة النجار، رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية GTB ببنك القاهرة، أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المعاملات المصرفية الدولية مزيداً من التطور والنجاح خلال الفترة المقبلة، حيث تم إطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات، مؤكداً حرص القطاع على تطبيق كافة الخطط والسياسات التوسعية التى ينتهجها البنك لتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائنا.