دعوى تطالب فيس بوك بحذف جميع الصفحات المحرضة ضد الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية، ضد مجلس إدارة فيس بوك ورئيسها مارك زوكربيرج.

ويطالب المحامي في دعواه، بإصدار أمر ملزم للموقع، بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة، للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب، لجلسة 21 فبراير.

ونص محمود فى دعواه التي اختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع فيس بوك، لقيام إدارة الموقع بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومي وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

وأضاف أن فيس بوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة، يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط، بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتي تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية.

وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي، تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، وإصدار قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.

وأضاف محمود فى دعواه، أنه على الجانب الآخر، نجد أن فيس بوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية، يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك، الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.

وتابع: من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيس بوك، بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، التى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى، وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد، وتهديد أمنها القومى، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.