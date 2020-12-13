 بالزيادات الجديدة.. تعرف على رواتب المعلمين في أول يناير

يحصل المعلمون على زيادات جديدة، في مرتباتهم خلال أقل من 20 يوما من الآن، تنفيذا لحزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين التي سيبدأ تنفيذها في الأول من شهر يناير المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليستفيد بتلك المزايا ما لا يقل عن 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء العام أو الأزهري، حسبما أعلن مسؤول بوزارة المالية.

الوطن ترصد جدول متوسط مرتبات المعلمين المقرر زيادتها في أقل من 20 يومًا، حيث توجد 6 درجات للمعلم، ويتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، والتي تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه، أما بعد زيادة متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيها للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وتأتي أجور المعلمين، وفقا لدرجة كل معلم، كالتالي:

- معلم مساعد: متوسط الراتب 2125 جنيها.

- معلم: متوسط الراتب 2350 جنيها.

- معلم أول: 2525 جنيها.

- معلم أول أ: متوسط الراتب 2835 جنيها.

- معلم خبير: متوسط الراتب 3639 جنيها.

- معلم كبير: متوسط الراتب 4675 جنيها.

وكانت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما أعلنه اليوم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، بحزمة قرارات هامة تساهم فى رفع المستوى المادى للمعلمين، فى صورة حزمة مزايا مالية بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، وأولها إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2.1 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابع لمجلس الوزراء.

وأعرب نقيب المعلمين، عن إشادته بالإجراءات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لزيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25٪ مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأكد "الزناتى" أن القرارات الجديدة للحكومة فى صالح المعلم، وتأتى تقديرا لدوره الهام والمحورى فى النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.

وأضاف "الزناتى": "إننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابى فى تشكيل وجدان وفكر الطلاب والتركيز على دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، وهو ما تنبهت له النقابة العامة للمعلمين، وعقدت دورات تدريبية عن الأمن القومى وكيفية الحفاظ عليه لعدد كبير من المعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ومازالت مستمرة حتى الآن، لتدريب المدرسين بالشكل المطلوب على غرس القضايا الوطنية فى النشء بجميع المراحل التعليمية".