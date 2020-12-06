بعد زيادات المعلمين والأطباء.. اعرف إجمالي راتبك

مكاسب جديدة حصل عليها أعضاء الفريق الطبي والمعلمين خلال عام 2020، بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع زيادة بدل المهن الطبية، وكذلك زيادة بدل المعلم وقيمة حافز الأداء الشهري، وتحسين أجور المعلمين.

وتعتبر زيادة أجور المعلمين والأطباء واحدة من المناشدات التي ترددت كثيراً خلال السنوات الماضية، وهي الأمر الذي لقى استجابة من الدولة خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر.

وبخصوص المعلمين، هناك 6 درجات للمعلم، ويتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، والتي تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه، أما بعد زيادة متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيها للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وترصد "الوطن" جدول متوسط مرتبات المعلمين بعد الزيادة التي تم إقرارها، وفقا لدرجة كل معلم، كالتالي:

- معلم مساعد: متوسط الراتب 2125 جنيها.

- معلم: متوسط الراتب 2350 جنيها.

- معلم أول: 2525 جنيها.

- معلم أول أ: متوسط الراتب 2835 جنيها.

- معلم خبير: متوسط الراتب 3639 جنيها.

- معلم كبير: متوسط الراتب 4675 جنيها.

مكاسب غير مسبوقة للعاملين بالمهن الطبية

كما حصل العاملون بالمهن الطبية "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي"، على مكسب جديد، بعد موافقة مجلس النواب على قانون بدل المهن الطبية يوليو الماضي، وشهد البدل الطبي طفرة وفقا للقانون، حيث وصلت الزيادة إلى 525 جنيها، وبحد أدنى 300 جنيه.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية زيادة بدل المهن الطبية لكل فئة من الفئات الأربع، وذلك كالتالي:

- إجمالي زيادة البدل 525 جنيها ( 1225 بدلا من 700) للأطباء البشريين كفئة أولى.

- إجمالي زيادة البدل 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعب (سيصبح 875 بدلا من 500).

- 340 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين (سيصبح 790 بدلا من 450).

- 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلا من 400).

وكانت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، بحزمة قرارات هامة تساهم في رفع المستوى المادي للمعلمين، في صورة حزمة مزايا مالية بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، وأولها إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2.1 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابع لمجلس الوزراء.

وثمن نقيب المعلمين الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لزيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25٪ مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأكد "الزناتي" أن القرارات الجديدة للحكومة في صالح المعلم، وتأتي تقديرا لدوره الهام والمحوري في النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.

وأضاف "الزناتي": "إننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابي في تشكيل وجدان وفكر الطلاب والتركيز على دعم القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، وهو ما تنبهت له النقابة العامة للمعلمين، وعقدت دورات تدريبية عن الأمن القومى وكيفية الحفاظ عليه لعدد كبير من المعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ومازالت مستمرة حتى الآن، لتدريب المدرسين بالشكل المطلوب على غرس القضايا الوطنية في النشء بجميع المراحل التعليمية".