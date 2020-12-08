"تعليم القاهرة": يصعب تخفيض عدد المعلمين بالمدارس لحاجتنا إليهم

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بـالقاهرة، إن المديرية تلتزم بقرار رئيس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين، مع مراعاة مصلحة العمل، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه يصعب تخفيض عدد المعلمين، نظرا لوجود جدول دراسي يجب الالتزام به، خصوصا في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية، بينما يمكن ذلك مع الإداريين وبعض العاملين.

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المديرية تتبع كل الاجراءات التي أقرتها وزارة الصحة داخل المدارس؛ للحد من فيروس كورونا، منها التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، والحد من الكثافات داخل الفصول، والتعامل الفوري مع أي أعراض تظهر على الطالب، من خلال الزائرة الصحية، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشار مدير مديرية التعليم بالقاهرة إلى أن المديرية تلتزم بتنفيذ أي قرار يصدر من وزارة التعليم؛ فكلها أمور تصب في مصلحة الطالب.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، التي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية، ومراحل التعليم من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.

وتقدم قناة "مدرستنا 2"، عبر التردد 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500، محتوى تعليميا للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات ﺑﻨﻚ المعرفة المصري المختلفة، وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي)؛ كي يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية؛ لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية، التي تختلف بطبيعة الحال عما يقدم على القناة الأولى من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.

وتعتمد قناة مدرستنا 2 على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة، وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة، بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان، وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وأكدت الوزارة، أن إنتاج القناة هو عمل مستمر، ولذلك تقدم الجديد كل يوم، وبالتالي ستبدأ القناة باللغة العربية، وتتناول اللغات الأخرى تباعا.