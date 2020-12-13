"الشؤون الأفريقية": علاقات مصر وموريتانيا لها أهمية أمنية وسياسية

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن العلاقات بين مصر وموريتانيا لها أهمية بالغة وبخاصة في الجانبين الأمني والسياسي، بالإضافة إلى محاولات تنشيط العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.

وأضاف "حليمة" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الموريتاني الرئيس محمد ولد الغزواني يأتي في إطار الجانب الأمني بالدرجة الأولى، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

وتابع، أن منطقة الساحل تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن قوات من هذه المنطقة وقوات من فرنسا تواجه التحديات التي تمارسها الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وداعش والقاعدة.

ولفت، إلى أن العلاقة بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب قوية جدًا، سواء من خلال العلاقات الثنائية مع الدول في القارة الأفريقية أو من خلال العلاقة مع منطقة الساحل بصفة عام، موضحًا أن هناك دعم مصري لموريتانيا في هذا الاتجاه.

وأردف، أن الأزمة الليبية لها تداعيات واتصال بما يجري في منطقة الساحل، حيث إن الأنشطة الإرهابية والمرتزقة على علاقة بدعم هذا النشاط بشكل أو بآخر على اعتبار أن تركيا تزعزع الأمن والاستقرار، ومن ثم فإن البلدين ينسقان في هذه النقطة.

وأكد، أن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن ثم فإن لها نشاطا يقوي القطاع الصحي في عدة دول أفريقية، وبالتالي فإن موريتانيا قد تكون أحد الدول التي سيتم توجيه نشاط مصري لها.