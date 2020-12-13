"التنسيقية" تدرب نوابها الجدد على العمل البرلماني قبل بدء الانعقاد

أعلنت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق أولى برامجها التدريبية غدًا الاثنين، وذلك من خلال تفعيل ورش عمل خاصة بالمجالس النيابية، تحت عنوان "نواب بتفيد البرلمان"، انطلاقًا من حرصها على تهيئة النواب، وإعدادهم لفصل تشريعي قوي.

ويمثل مدربي هذا البرنامج، نواب من أعضاء التنسيقية، وهم النائب أحمد زيدان، النائب أكمل نجاتي، النائب طارق الخولي، النائب محمود القط، النائب، محمود بدر، النائب نادر مصطفى، والنائب مؤمن سيد.

ويمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 12 عضوا بمجلس الشيوخ، 7 بالتعيين من رئيس الجمهورية، و 5 من التنسيقية ضمن القائمة الوطنية على الشيوخ.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

كما يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.