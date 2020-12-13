آخرها "عاوزة أدخل الحمام".. 3 مواقف محرجة لزينة في أسبوع واحد

بعد غياب زينة عدد من السنوات عن الظهور الإعلامي، خوفا من أسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية عن أبناؤها، قررت أن تعود مرة أخرى، وكانت البداية في شهر مارس الماضي في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وبعدها ظهرت في عدد من التكريمات المختلفة في الأيام الأخيرة، عن مسلسلها "جمع سالم"، الذي لم يحقق نسب مشاهدة كبيرة أو نجاح كبير، مقارنة بالمسلسلات المشاركة في الموسم ذاته.

ويبدو أن غياب زينة عن الظهور أمام الكاميرات، جعلها تفقد ثقتها في نفسها، وترتبك وتتحدث بطريقة غير جيدة، وكانت البداية يوم 6 ديسمبر الماضي، أثناء تكريمها في أحد المهرجانات، عندما سألها أحد الإعلاميين عن أبناؤها، قالت له "هضربك"، وتركت الكاميرا ما جعل جمهور السوشيال ينتقدها.

أما الموقف الثاني، فكان في نفس التكريم، عندما سؤلت عن الصلح بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وقالت أنها قادمة من أجل التكريم فقط، وعندما وجدته يصور بكاميرا الموبايل، منعته من استكمال التصوير.

وكان آخر هذه المواقف لزينة مساء أمس في مهرجان "نجم العرب"، فرغم تسجيلها مع معظم القنوات، إلا أنها رفضت إستكمال باقي التسجيلات قائلة: "عاوزة أروح الحمام".