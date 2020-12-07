زينة تحرج مذيع إماراتي: ولادي رجالة.. متحسدهمش وسيبهم في حالهم

قالت الفنانة زينة، إن أبناءها تعرضوا لرعبٍ شديد في الشهور الأخيرة، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأحرجت زينة، مُذيع إماراتي، بسؤاله: "ولادك.. أخبارهم إيه؟"، لتُرد عليه بابتسامة خفيفة، بقولها: "أخبرك عنهم ليه؟.. أنت مين؟"، ليطرح عليها سؤالًا جديدًا بقوله: "حال وجود رغبة لديهم بدخول مجال التمثيل.. هل ستقفي ضدهم؟"، لتُحرجه مجددًا قائلة: "أنت هتكون ضامن تعيش وقتها؟.. وبعدين هم رجالة ويعملوا اللي هم عاوزينه".

وحاول المُذيع الإماراتي، الخروج من هذه المواقف المُحرجة، إذ جدد سؤاله، بقوله: "هل لديهم مواهب جديدة بعيدة عن الفن؟"، لتُحرجه مرة أخرى، بقولها: "سيبهم في حالهم.. أنت عاوزهم يتحسدوا؟".

وكانت الفنانة زينة، أحيت مؤخرًا، عبر انستجرام ذكرى وفاة والدها، ونشرت زينة عبر إنستجرام صورة أيام الطفولة تجمعها بوالديها.

وعلقت قائلة "الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك ويغفر لك يا رب ويرحم كل آباءكم يا رب، ويديكي الصحة يا أمي ويخليكي وتجوزي عز وزين يا رب".

ونشرت الفنانة زينة منذ أيام عبر إنستجرام، فيديو قديما في أولى عروضها المسرحية "جزيرة القرع" قبل تغير اسمها من وسام رضا لزينة.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "كنت بطلة مسرحية (جزيرة القرع) وأنا في تانية ثانوي ودوول أصحابي كنا صغيرين بس كانت أحلامنا كبيرة وكان إخراج رامي إمام وبطولة تامر عبدالمنعم وخالد سرحان وأمينة وأنا وشيماء شعبان".

وأضافت "وكان أستاذ عادل إمام كل يوم ييجي العرض كان أنجح العروض اللي اتعملت على مسرح الهناجر بدار الأوبرا كانت أيام حلوة أوي قبل ما الدنيا تشرسني وسام".

وتعرضت نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.وعانت "نسرين" من نزيف في المخ، حيث داهمتها الآلام منذ فترة دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت تحت الملاحظة في العناية المركزة، للاطمئنان عليها.

وطلبت الفنانة زينة من جمهورها عبر حسابها على انستجرام، الدعاء لشقيقتها نسرين والتي تجري عملية ثانية.

وكتبت زينة: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لأولادها القمرات يا رب".