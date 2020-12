زينة تحرج مذيع إماراتي: ولادي رجالة.. متحسدهمش وسيبهم في حالهم

View this post on Instagram

كنت بطلة مسرحية جزيرة القرع وانا في تانية ثانوي ودوول اصحابي كنا صغيرين بس كانت احلامنا كبيرة وكان اخراج :رامي إمام وبطولة تامر عبد المنعم وخالد سرحان وامينة وانا وشيماء شعبان ، وكان استاذ عادل امام كل يوم يجيي العرض كان انجح العروض اللي انعملت علي مسرح الهناجر بدار الاوبراكانت ايام حلوه اوي???? قبل ما الدنيا تشرسني #وسام ???? شكرا للموقع