محافظ أسيوط يشيد بالتعامل المبكر مع الموجة الأولى من كورونا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت مناقشة كل الإجراءات بين المحافظين ووزير الصحة ووزير التنمية المحلية لمواجهة جائحة كورونا، وفي محافظة أسيوط كانت الاستعدادات مبكرة من الموجة الأولى بمستشفيات الصدر وحميات أسيوط وأبوتيج، وكان لها دورا كبيرا في علاج المرضى.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن المحافظة بها ما يتجاوز الـ17 مستشفى بالمحافظة، وتم تحويل بعض الأقسام فيها لحجر صحي لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وتم وضع أسرة إضافية لعلاج المرضي.

وأوضح أنه تم تجهيز عدد كبير من المستشفيات، وليست بحاجة إلى دعم، ولكن الدعم الخاص بالبنك المركزي سيكون في إطار إضافة منشآت أخرى، واستكمال أعمال منشآت أخرى، حتى تساعد في جائحة كورونا، أو فيما بعد في القطاع الصحي، وتم عرض الرؤية على وزير الصحة ووافقت عليها، ونستغل تلك الرؤية لاستكمال بعض المستشفيات الموجودة على أرض أسيوط وبناء مستشفيات أخرى.

وأكد أن المحافظة مقرر لها 50 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمستشفى، وإنشاء مستشفيات أخرى إضافية، والوضع الصحي في المحافظة مطمئن بفضل وكلاء وزارة الصحة ومديري المستشفي والأطباء وأعضاء هيئة التمريض، "جزيل الشكر ليهم".