خالد عبدالغفار: نسب إشغال رعايات المستشفيات الجامعية لمصابي كورونا 45%

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العمل يجري على قدم وساق، للانتهاء في أسرع وقت من التحضيرات المتعلقة بالفاكسين المصري لعلاج كورونا، المحضر من علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، مؤكدا أن الكشف عن تفاصيل التجارب الإكلينيكة للقاح على المتبرعين، سيتم الكشف عنها فور الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة به.

وعن نسب المعدلات للإشغالات من الأسرة بالمستشفيات الجامعية للمحجوزين المصابين بكورونا، أكد وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نسب الإشغالات معدلاتها متوسطة، حيث يتراوح نسب الإشغالات بالأسرة العادية للحجز بين 30% إلى 40%، و45% نسب معدلات الحجز بالرعايات المركزة المخصصة لحجز عزل مرضى كورونا المستجد "كوفيد 19".

وزير التعليم العالي: العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تحضير لقاح كورونا المصري

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التجارب الإكلينيكة على اللقاح الروسي سبوتنيك، جار العمل على الانتهاء من إجراءاتها، لبدء التجارب الإكلينيكة للمتبرعين، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الوقت المحدد لبدءها بالمستشفيات الجامعية.

وبشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، في ظل وجود أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، قال الوزير، إنها في موعدها المحدد سلفا، مؤكدا أنه لا توجد نية للتأجيل أو التغيير لأنظمتها أو طرق وآليات تنفيذها، وذلك لجميع الفرق الدراسية، نافيًا أنَّه سيتمّ إجراؤها أو تنفيذها بنظام الرسائل البحثية، منوها بأنَّ العام الماضي كان استثنائيًا.

وأضاف، أنَّ وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات المختلفة، وضعت جميع الآليات بشأن الامتحانات، موضحاً أنَّ هناك مرونة لكيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية في الامتحانات خاصة فيما يتعلق الحالات المرضية والاستثنائية، وكيفية التعامل أيضًا مع الحالات المشتبه بهم، وكيفية تنظيم الامتحانات لهم دون تغيير في قواعدها.