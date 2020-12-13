التعليم: نسعى لتوطين صناعة التابلت في مصر حتى لا نستورده من الخارج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن سعي القيادة السياسية تجاه التحول الرقمي، وما تبنته الوزارة من استخدام لنظام التابلت في التعليم ما قبل الجامعي كان السبب الرئيسي في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم، لبحث توطين تلك الصناعة في مصر.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التحول الرقمي الموازي الذي يحدث في التعليم العالي هو ما دفع القيادة السياسية للاتفاق مع الشركات المصنعة ليكون لهم مصانع في مصر حتى لا تستورد مصر التابلت بشكل مستمر: "اتفقنا معاهم إنه يكون فيه مدارس فنية وتكنولوجيا تطبيقية لتربية كوادر من الشباب المصري يعمل في تلك المصانع، وهنبعت مهندسينا يشتغلوا في كوريا معاهم، ونتعلم الصنعة".

وأوضح أن الوزارة قامت بالاستثمار في بناء محتوى رقمي كبير قبل التعليم الجامعي عبر الكتب التفاعلية والمكتبات الرقمية ومحتوى رقمي وما جرى استخدامه أثناء جائحة فيروس كورونا وما هو قادم: "ده ميز مصر عن غيرها بكتير، وكل ما مكننا الولاد في الوصول للإنترنت كل ما زاد قدرتهم على التحصيل".

وأكد أن هناك 3 سنوات دراسية استلموا أجهزة التابلت من قبل بواقع 1.8 مليون طالب يعملون بذلك النظام خلال الوقت الراهن، كما أن التعليم الجامعي سيتبنى سياسة تكنولوجية جديدة تتيح له تخريج أجيال قادرة على استخدام التكنولوجيا بكافة أشكالها وبمرونة ويسر.