قبل الامتحان بساعات.. خطوات استلام وتفعيل شريحة التابلت لأولى ثانوي

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن موعد الامتحان التجريبي لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي العام، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي من المقرر له الإنطلاق في 15 ديسمبر الجاري.

وحثت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل شريحة التابلت ليتثنى للطالب اتمام الامتحان التجريبي، وعليه تقدم "الوطن" لقرائها كيفية تفعيل الشريحة والحصول عليها في التقرير التالي:

كيفية الحصول على الشريحة وتفعيلها

- في البداية يجب أن يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع للحصول على الشريحة.

- ثانيًا يجب أن يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

- تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.

- توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجانا عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهريا.

الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي

ويأتي الهدف من الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي هو التعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة شركة "we" للاتصالات، شريحة نت مجانية لطلاب الصف الأول الثانوي "دون مقابل"، وأنها كغيرها من الخطوط الأخرى المتعاقدة مع الوزارة يتم دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة، وأنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إجراء اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، وذلك من أجل أن يتعود الطلاب على نظام الأسئلة والامتحانات الجديد، بالإضافة إلى اختبار الوزارة لقدرة الشبكات والمنصات والبنية التحتية.