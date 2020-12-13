ينطلق خلال أيام.. تفاصيل موقع تسجيل الحصول على مصل كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الموقع الإليكتروني الذي ستطلقه الوزارة خلال أيام للتسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح الصيني "سينو فارم"، الذي تسلمت مصر منه الدفعة الأولى مساء الخميس الماضي.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن الموقع سيظهر خلال أيام في نسخته التجريبية الأولى، ستكون نسخة بها معلومات عن اللقاح، وكل ما يتعلق من مواعيد للجرعات وعددها، والاعراض التى سيشعر بها الحاصل على اللقاح، وملخص لكل التجارب السريرية التى مر بها اللقاح.

وتابع: "المرحلة الثانية من الموقع ستكون مرحلة التسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح، لكن أولا سننتهي الآن من تلقيح الأقطم الطبية".

وعن الأولويات بين الأطباء للحصول على اللقاح، قال إنه سيكون للعاملين في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ثم العاملين في المنشآت الطبية بشكل عام، ثم يليهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وعن آليات اختيار أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، قال: "مثلا لو شاب ولديه أمراض مزمنة خطرة تقلل من المناعة، ستكون له الأولوية أكثر من كبار السن، الذين ليس لديهم أمراض مزمنة، ثم الأولوية في المرتبة الثانية لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن بشكل عام"

رئيس الباطنة بعين شمس: اللقاح الصيني نجح بنسبة 86% وخفف شدة الإصابات

فيما قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أمر متوقع ولكن يجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية حتى مع وجود الفيروس.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن تصرفات الأشخاص والتزامات الهيئات وإلغاء الفعاليات التي تشمل تجمعات ووجود اللقاحات ستقلل الإصابات بفيروس كورونا وتمنع وجود موجة ثانية عنيفة من الجائحة.

وأوضح "عقبة" أن التجارب أثبتت أن اللقاحات تقلل فرص الإصابة وتقلل الإصابات الشديدة والمتوسطة وسيعمل هذا على إعطاء المصريين المناعة الكافية لمقاومة الفيروس.

وأشار رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، اللقاحات تدرب الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، فكل مراكز الأبحاث تعمل حول العالم للخروج بلقاحات منذ ظهور الجائحة وانتهت في المراحل الأخيرة في عدد من الشركات ووجود عدد من اللقاحات يعطي فرصة أكبر للقضاء على الفيروس فهناك لقاحات روسية وصينية وإنجليزية وأمريكية.