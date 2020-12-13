عمرو أديب عن لقاح كورونا: مش هقول ده كويس ولا وحش

علق الإعلامي عمرو أديب عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: "أنا لن أقوم بالترويج لأي رأي مش هقول ده كويس ولا وحش، أو ينفع ولا مينفعش، أنا كل اللي هعمله إن هكون فاترينة، وأجيبلك الهيئات العلمية المصرية هي اللي تقول لأني معرفش".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنا مواطن زيي زيك لا مع ولا ضد، وأنا غايتي وأعلى حاجة في الطب أقولك ألبس ماسك، لكن أكتر من كدة لن أزحزح قيد أنملة، وفي الموضوع دة أنا بتفرج على كل المعلمين في المحطات، وبيقدموا للناس كل الآراء".

وتابع: "إفيه لقاحات وحكاية آمنة ولا لا الدكاترة ترد، وناخدها دلوقتي ولا بعد شوية نسمع الآراء، لأنه اختياري، وأنا من الناس اللي بقابل ناس كتير في شغلي فجايز أكون من الناس اللي محتاجة تاخد ده، خاصة إني عندي السكر، أو ممكن أقول أمسك نفسي شوية وألبس الكمامة، كل واحد حر".

وواصل: "الموضوع ده بالتحديد مش هيكون ليا رأي، دوري أحكيلك الحكاية وأنت تختار، أنا ولا مع الصيني ولا ضده، ولا شغلتي ولا أفهم فيها بس لازم أسأل أسئلة الناس وعندما في مصر علماء بشوات، وأكيد يوم ما السلطات المصرية الطبية تختار فاكسين بتبقى عارفة بتختار إيه وبيبقى آمن، ومعندناش بدائل غير إننا يجب أن نثق في السلطات الطبية زي العالم".