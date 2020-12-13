تاج الدين عن لقاح كورونا: لا يمكن لشركة المغامرة به قبل التأكد من قوته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إن الصين دولة كبيرة جدًا وبها مليار و400 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن بها مراكز علمية وصناعات دوائية وتطعيمات متقدمة للغاية، حيث إنها هي ودولة الهند يشكلان ثلث سكان العالم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن كثيرًا من مؤسسات الدواء الكبرى وشركات الدواء العالمية تتعاون تعاونا وثيقا مع الصين والهند ومن ثم فإن هذه المؤسسات لا يمكن أن تجامل أو تغامر بمنتج لها قبل التأكد من سلامته وقوته.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن اللقاح الذي جاءت أول شحنه منه إلى مصر من الإمارات العربية المتحدة، بالتأكيد تم عرض على كافة الهيئات العلمية في مصر وهذا اللقاح تم تجريبه على مليون شخص في الصين.