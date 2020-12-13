سباق دولي نحو الحصول على لقاحات كورونا وبدء عمليات التوزيع

تُسارع دول العالم الخطى نحو الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" التي أثبتت نجاحها في توليد الأجسام المضادة ومنع الإصابة بالمرض.

فمن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية توزيع لقاح شركتي "فايزر وبيونتيك" في 666 موقع بمحتلف الولايات، وسيتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح مع تخزين نفس الكمية من أجل الجرعة الثانية المقررة بعد ثلاثة أسابيع.

وفي البرازيل التي اعتمدت تجارب لقاح سينوفاك الصيني، وهي ثاني أكثر الدول تسجيلًا لضحايا انتشار الفيروس، أعلنت السلطات الصحية أنها تخطط لتطعيم نحو 51 مليون شخص في النصف الأول من عام 2021، ضمن خطة تهدف إلى تلقيح 70% من السكان أو ما يُعدال 150 مليون شخص.

من جهتها أعلنت دولة البحرين الموافقة على تسجيل الرسمي للقاح سينوفارم الصيني بعد أن سجلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية نجاحات في توليد الاجسام المضادة ومنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تم تجربة اللقاح على 43 ألف متطوع.

أما في روسيا، أكد رئيس مركز جامايالا أن لقاح سبوتنيك "فايف" ضد فيروس كورونا يضمن عدم الإصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة تصل لـ 96% ولمدة لا تقل عن عامين.

وفي السباق الدولي نحو اللقاحات، نجحت مصر في تأمين حصصها من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال بما يكفي 20 مليون شخص، كما تسلمت أولى جرعات اللقاح الصيني سينوفاك لتوزيعه على الفرق الطبية وكبار السن.

وفي الوقت الراهن تجري دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا واستراليا عمليات سريعة لإيجازة لقاحات بينما يبقى التساؤل حول قدرة الشركات المنتجة على توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات خاصة مع دخول فصل الشتاء.