جامعة المنيا تطلق دوري رياضي بشعار "متحدون على مكافحة الفساد"

بدأت فعاليات دوري جامعة المنيا الرياضي في مسابقات الألعاب الرياضية للعام الجامعي 2021/2020، والتي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة كليات الجامعة العشرين في ألعاب تنس الطاولة، وضربات الإرسال للكرة الطائرة، وضربات الجزاء لكرة القدم، وألعاب القوي للطلبة والطالبات، وذلك تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، حرص الجامعة على تنفيذ دوري الجامعة الرياضي في إطار الالتزام بمعايير الحفاظ علي سلامة الطلاب وصحتهم في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التي تراعي التباعد وعدم التلامس والاحتكاك بين الطلاب، مشيراً أن النشاط الرياضي البدني أمر حيوي للصحة العامة البدنية والعقلية للطلاب يجب التشجيع على ممارسته لتوفير بيئة جامعية متوازنة للطلاب.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن دوري الجامعة بدأت فعالياته ببطولة تنس الطاولة للطلبة والطالبات وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين جميع فرق الكليات المشاركة، معلناً حصول كلية الطب على المركز الأول في بطولة تنس الطاولة للطلبة، وحصول التربية النوعية على المركز الثاني، والسياحة والفنادق علي المركز الثالث، بينما فازت كلية الآداب بالمركز الأول في بطولة تنس الطاولة للطالبات، وجاءت الفنون الجميلة بالمركز الثاني وأخيراً الصيدلة بالمركز الثالث.

وأشرف علي البطولة كل من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد وهناء فاروق ونعمة رؤوف الأخصائيين الرياضيين بالإدارة.