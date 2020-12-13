"التعليم" تحسم الجدل بشأن الاختبارات التدريبية: للتجربة وبدون درجات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عقد اختبارات تدريبية يوم الثلاثاء المقبل لطلاب الصف الأول الثانوي، له أهداف كثيرة تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

وأكدت التعليم، أن الاختبارات التجريبية تساعد الطلاب على التعرف على مستواهم الحقيقي، في تحصيل المواد الدراسية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي أعلنت الوزارة إجراءها خلال في يناير المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات التجريبية تساعد الطلاب أيضا على معرفة شكل وطريقة الأسئلة، من خلال نظام التقييم الجديد، كما تعتبر بمثابة تجربة أخيرة قبل الاختبارات النهائية.

وتابعت الوزراة، بأنها تسعى أيضا من خلال تجربة الامتحانات التجريبية، لتختبر منصة الامتحانات، والبنية التحتية والشبكات، مع التعرف على كافة المشاكل التقنية التي من الممكن ان تواجه الطالب خلال آدائه الامتحانات إلكترونيا.

وأشارت التعليم، إلى أنها ستتيح رابطا إلكترونيا، من أجل تسجيل الطلاب كافة المشاكل أو الأزمات أو العوائق التي واجهتهم خلال آداء الاختبارات على منصة الامتحانات.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، ابتداء من الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، وحتى الأحد 20 من الشهر نفسه.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم ملامح الاختبارات التجريبية، التي ستكون بدون درجات، وتشهد أسئلة بشكل مبسط، من خلال الأجزاء التي درسها الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى يوم الامتحان.

وأكدت الوزارة، أن الاختبارات التدريبية ليست مقيدة بمكان أو زمن محدد، حيث يمكن للطالب إجراء الامتحان في أي مكان، سواء المدرسة أو المنزل، كما يمكنه أيضا آداء الامتحان على مدار 12 ساعة يوميا، منذ التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، دون التقيد بوقت محدد وفقا للجدول الذي أعلنته الوزارة للامتحانات.

ونصحت وزارة التربية والتعليم الطلاب، بعدم الانزعاج أو القلق إذا واجهتهم أي مشكلة تقنية، حيث إن الاختبارات التجريبية هدفها التعرف على المشكلات التي قد تواجه الطالب والعمل على حلها، كما نصحت التعليم الطلاب بآداء الاختبارات دون تراخي، وأن محاولات الغش أو مساعدة الآخرين في الإجابات، لن تفيد الطالب بل ستضره.