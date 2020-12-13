بدء فعاليات تعزيز المواطنة بمركز ملوي بالمنيا: تستمر لمدة أسبوع

أعلن محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن المشاركة في فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة بطابور الصباح وكلمة إذاعية عن الولاء للوطن، ومسابقة بين الطلاب بإدارة ملوي التعليمية، وندوة عن التسامح وورشة عمل عن درء الفتنة، ومسرحية حول المواطنة ونشيد وطني، ودوري كرة قدم، وأعمال فنية، وعرض فيلم حول المواطنة، وتوزيع جوائز علي أكثر الطلاب تفاعلا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء فعاليات تعزيز المواطنة بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي على مدار أسبوع كامل، في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.

قال "القاضي" إن مراكز محافظة المنيا تواصل فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، والذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على مراكز المحافظة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أضاف المحافظ، أن الفعاليات تشارك في تنفيذها مديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين.

قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة إن المديرية ستشارك في الفعاليات من خلال مركز شباب البرشا والمقام على 5 أفدنة، حيث ستنظم المديرية على مدار أسبوع مسابقة فنية بعنوان المواطنة وقبول الآخر ودورة في المشغولات اليدوية ومعسكر عمل للنظافة والتشجير وأعمال الدهانات، كما سيجري تنظيم قوافل رياضية من خلال مسابقات في المعلومات العامة ، توزع خلالها جوائز على الفائزين وكذلك دورة رياضية تشارك فيها الفرق الرياضية بالبرشا والقري المحيطة بها.

أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية ستشارك في الفعاليات من خلال عدد من الجمعيات الاهلية و التي تعمل بالقرية، وسيتم توزيع لحوم وكراتين مواد غذائية وملابس للأطفال وبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا من خلال جمعية الأورمان والهلال الأحمر، كما سيجري تنظيم قافلة لعلاج مرضى العيون.

وأعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه جاري تنظيم قوافل تموينية، مكونة من 6 سيارات محملة بجميع السلع والمواد الغذائية التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، مؤكداً على استمرار إرسال السلع والمواد الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع على مدار الاسبوع.