القاضي يستمع لشكاوى المرضى: لابد من إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدد من المرضى والمترددين على المستشفيات والمراكز الصحية، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للإطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الخدمة الصحية والأدوية.

وجه المحافظ بضرورة إنهاء جميع قوائم الانتظار للمرضى ومراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، لمتابعة الأعمال الانشائية الجاري تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، وشملت المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، ومستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة.

تفقد المحافظ سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاث، ومستوي الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبي، حيث أكد المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات العمل، ومن أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، للعناية بصحة المواطن المصري، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالجهد الذي يبذله العاملون في القطاع الطبي، موجها لهم التحية والتقدير، لعطائهم واخلاصهم في العمل للمرور بالوطن من تلك الأزمة بسلام وأمان .

وتابع المحافظ العمل بعدد من الأقسام والعيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية وكذلك غرف العمليات والعناية المركزة، وأقسام تجميع البلازما ببنك الدم وكذلك الغرف المخصصة لعزل مرضي كورونا، كما تابع المحافظ عدد من المبادرات الصحية منها مبادرة صحة المرأة.