5 اجهزة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.. منها السخان وغلاية المياه

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من النصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتتسبب في رفع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ومنها السخان وتكييف الهواء والغسالة ومصابيح الإنارة وغلاية المياه.

وحرص الجهاز علي توعية المستهلك بتقديم الطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء للأجهزة الخمسة.

** خطوات التحكم في استهلاك السخان

- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

** غسالات الملابس

- لا تبدأ بالتشغيل إلا عند امتلاء الغسالة، لأنّها عادة تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

- استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جدًا فقط.

- استخدم دائمًا مياه باردة في عملية الشطف.

- افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم استخدامها.

- عند شراء الغسالة اختر الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكًا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

**غسالة الأطباق

- لا تبدأ بالتشغيل إلا عند امتلاء الغسالة للاستفادة بالطاقة القصوى منها.

- استخدم مفتاح موفر للطاقة يغلق الغسالة أوتوماتيكيًا قبل دورة التجفيف، ويمكن عمل ذلك يدويًا وفتح الباب لجعل الأطباق تجف في الهواء العادي.

- اكشط أو نظف فتات الطعام من الأطباق بدلًا من شطفها.

- استبدل غسالة الأطباق التي مر عليها 10 سنوات بأخرى عالية الكفاءة.

- عند شراء الغسالة اختر الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكًا للكهرباء.

** طرق ترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في أجهزة التكييف

-إجراء الصيانة الدورية للتكييف يؤدى إلى خفض استهلاكه من الكهرباء بنسبة تصل إلى 10%.

- احرص على تفقد فلتر التكييف باستمرار و تنظيفه لأن اتساخ الفلتر يقلل من كفاءة التبريد.

- ضبط الثرموستات فى المكيف على درجة حرارة 25 درجة مئوية.

- سد الفتحات حول المكيف يساهم فى خفض إستهلاك المكيف من الكهرباء بنسبة %9.

- عدم تشغيل مروحة الشفط أثناء عمل التكييف لمنع تسرب الهواء البارد إلى الخارج.

- عدم ترك الأبواب و النوافذ مفتوحة أثناء تشغيل التكييف.

- عدم تشغيل التكييف فى غرفة لا يوجد بها أحد.

- عدم ترك التكييف يعمل بعد خروج الجميع من المنزل.

- إسدال الستائر و تخفيض الإنارة أثناء عمل التكييف.

- ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية (75 فهرنهايت) وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح.

وتستهلك أجهزة التكييف الفريون الجدارية بسعاتها المختلفة ( 12000 – 24000 وحدة حرارية ) طاقة كهربائية تتراوح بين 2000 إلى 4000 وات/ ساعة ( 2 – 4 كيلوات/ ساعة ) وتعادل هذه الطاقة تقريبا استهلاك 100 – 250 وحدة إضاءة فلورسنت عادية ويتوقف مقدار الطاقة المستهلكة على فترة التشغيل، فكلما طالت هذه الفترة كلما زادت الطاقة المستهلكة والعكس صحيح.

** مصابيح الإنارة

تعتبر من أكثر الأجهزة الكهربائية انتشارا حيث تستخدم بكميات كبيرة فى القطاعين السكني والتجاري .

وتمثل استهلاكا مرتفعا في المحلات التجارية والمرافق العامة كما أن بعض المباني تبلغ نسبة استهلاك الإنارة فيها أكثر من 30 % من إجمالي الطاقة المستهلكة.

ومن أنواع مصابيح الإضاءة الأكثر انتشارا :

* مصابيح الإنارة العادية ( التنجستن ): وقدرتهاغالبآ من 20 – 100 وات .

* مصابيح الإنارة فلورسنت: وقدرتها من 20 – 40 وات (طول 60 و. 120 سم ) .

** ترشيد الاستهلاك في مجال الإضاءة :

- يفضل في المباني السكنية والمرافق العامة خاصة استخدام مصابيح الفلورسنت إذ أنها تكون أقل عددا وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية (التنجستن ) لإعطاء نفس شدة الإضاءة

- استخدام العدد المناسب من مصابيح الإضاءة حسب الحاجة الفعلية لشدة الإنارة

- استخدام العاكس الضوئي والدهانات ذات الألوان الزاهية ( ا لفاتحة ) للجدران الداخلية للمبنى لأن هذا يساعد في انعكاس الضوء والحصول على إضاءة جيدة بأقل عدد من المصابيح

- اختيار أجهزة الإضاءة المناسبة أي الفلوروسنت ذات الكفائة العالية والاستهلاك الأقل والاستغناء عن المصابيح العادية ذات الكفاءة الأقل والاستهلاك العالي

- استخدام الإضاءة الطبيعية وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الإنارة الكهربائية خلال ساعات النهار سوف يوفر الراحة والجو الطبيعي في ممارسة الأعمال اليومية وتقليل تكاليف الطاقة المصروفة على الإنارة

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسباً لاحتياجاتك اليومية واختر النوع الموفّر للطاقة.

- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه إذ يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.