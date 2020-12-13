25 مستشفى تجري المسح الطبي للفيروسات الكبدية والإيدز في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استكمال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإطمئنان على صحة المواطنين وعدم إصابتهم بالأمراض التي تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تنفيذ لتكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فقد تم إطلاق مرحلة جديدة للمسح الطبي للفيروسات الكبدية بى وسى وفيروس العوز المناعي المكتسب ( hiv ) "الإيدز" لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات قبل إجراء التدخلات (الجراحية وغير الجراحية)، مؤكدا أن خدمة الفحص لمرضى الأقسام الداخلية تتوافر فى 25 مستشفى بنطاق محافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة داليا جابر مديرإدارة مكافحة الفيروسات ومنسق الحملة، أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة والتي تتضمن مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، وذلك بفحص المرضى أثناء فترة وجودهم بالمستشفى وقبل إجراء التدخلات الجراحية وغير الجراحية، ويتسلم كارت المبادرة بالنتيجة بعد 20 دقيقة من الفحص، موضحة أن الحالات التي تثبت إصابتها تحول إلى وحدات العلاج بمراكز الكبد والتأمين الصحي.

يشار أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجري جولة رافقها خلالها العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، لمتابعة الأعمال الانشائية الجاري تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، وشملت المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، مستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة.

تفقد المحافظ سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاث، ومستوي الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبي، حيث أكد المحافظ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات العمل، ومن أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، للعناية بصحة المواطن المصري.