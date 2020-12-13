757 طالبا وطالبة يتقدمون لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجالس الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، عن الكشوف المبدئية للمتقدمين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية "الرياضية، والأسر، والفنية، والثقافية، والجوالة والخدمة العامة، والاجتماعية، والعلمية"، لفرق كليات الجامعة العشرين لهذا العام، إذ بلغ عدد الطلاب بالكشوف المبدئية 757 طالب وطالبة.

يشرف علي أعمال اللجنة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائباً، وعضوية كل من: الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الاسنان ممثلاً عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات.

واستوفى المتقدمين شروط الترشح ومنها: أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، ومستجداً في فرقته الدراسية، وأن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة وكليته، وأن لا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً.

وقد بلغت نسبة الطلاب المتقدمين "بنين" 61% بإجمالي 460 طالب، بينما بلغ عدد الطالبات المرشحات بكليات الجامعة 297 طالبة بنسبة 39%.

ووصل إجمالي المرشحين باللجان العلمية بكليات الجامعة إلى 98 طالب وطالبة، وباللجنة الفنية 109 طالب وطالبة، وترشح للجنة الثقافية 107 طالب وطالبة، وباللجنة الاجتماعية وصل عدد المترشحين إلى 118، وبالجوالة والخدمة العامة وصل عددهم إلى 106، كما ترشح بلجنة الأسر 110، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المترشحين باللجنة الرياضية إلى 109 طالبة وطالبة.

تجدر الإشارة إلى أنه تبدأ من غد الاثنين لجان الإشراف والمتابعة علي العملية الانتخابية بمختلف كليات الجامعة في تلقي الطعون من قبل المرشحين، على أن يتم فحصها الثلاثاء، وإعلان الكشوفات النهائية للمرشحين الأربعاء المقبل 16 ديسمبر الجاري.

ويستمر تنفيذ باقي مراحل العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقًا، بحيث تبدأ الدعاية الانتخابية الخميس 17ديسمبر، وستجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.