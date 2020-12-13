إعلامي صيني: لم يتم المصادقة على بيع لقاح "سينوفارم" بالسوق حتى الآن

قال نادر رونغ هون، الإعلامي والكاتب الصيني، إنه بدأ استخدام عاجل للقاح الصيني بداية من شهر يوليو العام الجاري للعاملين خارج الصين في الشركات الصينية خارج البلاد، وللطلاب الوافدين في الخارج، "تم أخذ اللقاح من قبل مليون شخص مسافر للخارج من الصين".

وأضاف "هون"، خلال مداخلة له عبر الفيديو، ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لم يتم المصادقة على بيع اللقاح في الصين حتى الآن، ولكن وفي حال أراد الشخص السفر إلى الخارج يتم منحه اللقاح، وحاليا لا يتمكن أي مواطن صيني من شراء اللقاح من الأسواق كباقي العقاقير الطبية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يدخل اللقاح للسوق الصيني خلال شهر من الآن، كما أنه حاليا لا يوجد إغلاق في الصين جراء اجتياح فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، من قبل، إن الأبحاث على اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أية أثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.

وأوضحت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية قصيرة المدى للقاح "سينوفار" على المواطنين الذين خضعوا له، موضحة أن وزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني، ومن شروط التسجيل الطارئ لأي لقاح المتابعة الدقيقة لكل الحالات الذين خضعوا للقاح.