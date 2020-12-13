مدير حملة "2 كفاية": انخفاض معدلات الخصوبة في مصر

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مستمرة في حملة "2 كفاية"، الذي بدأ في أول يناير 2019، وخلاله جرى الوصول للكثير من الإيجابيات، في محاور متعددة ومختلفة، حيث أن المركز الديمجرافي، أصدر معدلات الخصوبة للعام الجاري، ليصبح 2.9، وهو أفضل كثيرا مما كان عليه عام 2014، الذي وصل حينها لـ3.5: "احنا كده بنتحرك كويس، وده بتعاون جهات كثيرة".

وأضافت "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عدد زيارات طرق الأبواب، بلغ أكثر من 4 ملايين زيارة، وتم تحويل أكثر من 600 ألف سيدة، ذهبوا إلى تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، كما يستهدف البرنامج السيدات المستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، ويتم العمل في 10 محافظات الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الخصوبة.

وأوضحت أن هناك 64 عيادة تابعة للمشروع، تردد عليهم 95 ألف سيدة للمشورة، والحصول خدمات تنظيم الأسرة، كما يعمل المشروع على التوعية عبر 108 جمعيات أهلية، وكل جمعية تجري ندوة أسبوعية، وتم عقد أكثر من 4 الآف ندوة حضرها الكثير من الرجال والسيدات.

وأكدت أن زيارة السيدات في منازلهن 4 مرات سنويا تنشأ فيما بين العامله ضمن المشروع والسيدة التي تقوم بزياتها، كما تجيبها على كافة الأسئلة العلمية أو الدينية، وعندما يتوجه للزائرة سؤال علمي لا يوجد إجابة لديها عليه، تخبر الأخيرة السيدة عن موعد الندوة التي بها سيتم الإجابة عن سؤالها ذلك: "الندوات حضورها أكثر للأسئلة المتخصصة اللي بتتسأل للزائرات، وده دليل أن الرسالة وصلتلهم وبدأو يفكروا علشان ياخدوا قرار".