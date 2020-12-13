عقبة: الأقل من 18 عاما والحوامل والمرضعات ممنوعون من لقاح كورونا حاليا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب في جامعة عين شمس، إن العالم يمر بتطور فيما يتعلق بتصنيع لقاحات كورونا، إذ يزيد الأمل نتيجة إنتاجات لقاحات جديدة وفرص جديدة، مشيرًا إلى أن كل فرصة لها مميزات وعيوب.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "أون"، أن اللقاحات لها مزايا وعيوب، مثل فايزر ومديرنا وأسترازينيكا وسبوتنيك v وسينوفاك وسينوفارم.

وتابع: "طريقة لقاح سينوفاك ليست جديدة، مصر استعملتها من قبل في لقاح فيروس a والكوليرا، وبالتالي هو لقاح يحتوي على فيروس تم القضاء عليه عن طريق الحرارة والكيماويات وأصبح غير قابل لنقل العدوى لكنه يستطيع أن يثير الجهاز المناعي ليدربه على إفراز الأجسام المضادة".

وأردف أن مصر ليست أمام خيارات كثيرة فيما يتعلق بلقاح كورونا، لكن يجب الاهتمام بمعدلات الأمان والفاعلية واللوجستيات التي جرى إنتاجه بها، مثل ظروف الحفظ والتخزين والنقل.

وأشار، إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لن يحصلوا على اللقاحات في هذه الفترة، كذا الأمر بالنسبة إلى السيدات والحوامل والمرضعات، ومن ثم فإن الأولوية تتجه إلى الأشخاص الأكثر عرضة والأكثر ضررًا عند الإصابة وهم أعضاء الفرق الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما اتفق عليه العالم كله في أولويات الحصول على اللقاح: "ما يتراوح بين 12% إلى 15% من سكان مصر مصابون بمرض السكر، وما يتراوح بين 25% إلى 30% مصابون بالضغط، وهذا التوزيع موجود في جميع سكان الكرة الأرضية، إذ يتواجد بمعدل أكبر في بعض الدول أو أقل قليلًا من هذا المعدل، فعدد المصابين بمرض السكر في دول الخليج أكبر من مصر كثيرًا".