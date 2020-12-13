"لجنة كورونا": احنا رايحين لأعلى قمة الموجة الثانية.. وهندفع التمن

قال الدكتور محمد النادي أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن أرقام إصابات فيروس كورونا تعبر عن نفسها، حيث وصلت مصر إلى عدد وفيات يومي يقل عن 10 لكنه بدأ يزيد حتى زاد عن عشرات الحالات.

وأضاف النادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "أون": "اللي عايز يعرف شكلنا إيه كمان شهرين يبص لإيطاليا دلوقتي، هي سابقانا بحوالي 45 يوم أو شهرين، والشتاء هناك بدأ مبكرًا، بعكس الشتاء في مصر الذي تأخر، لكننا يجب أن نحذر منه فالرطوبة قليلة والتزاحم عالٍ والتكدس في أماكن الدراسة واللقاءات مفتوحة واحتفالات الكريسماس تشهد اختلاطًا كبيرًا، وهذه كلها عوامل خطر تدق ناقوس الخطر".

وتابع: "إحنا رايحين لأعلى قمة الموجة الثانية، وهندفع الثمن، ونتذكر جيدًا أننا دفعنا ثمن عدم الالتزام في شهر رمضان في نهايات شهر يونيو وبدايات شهر يوليو"، مشددًا على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامة بصفتها الأشياء التي يمتلكها الجميع في الوقت الراهن حتى يحين موعد التطعيم.

وأردف، أن فيروس كورونا شهد الفترة الماضية تغيرًا ليس على المستوى الجيني، لكن على مستوى الانتقال، إذ أنه أصبح سريع الانتقال جدًا بعدما كان سريع الانتقال فقط: "في الموجة الأولى كان بيجينا الأب وابنته، دلوقتي الأب وابنته وزوجته وابنة عمه وابنة عمته .. العيلة كلها بتتصاب، والسبب بيبقى حفل أو فرح أو مهرجان، الزموا بيوتكم ولا تخرجوا منها إلا للضرورة".