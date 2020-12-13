العقارات أم الذهب.. خبراء يتحدثون عن الاستثمار الأفضل حاليا

قال سامح عبد الحكيم، خبير بمجال الذهب، إن الذهب زاد خلال 50 عاما لـ 60 ضعف، كما أن الهند تُعد أعلى دولة في صناعة الذهب، موضحًا أن الذهب عملة منفردة تماما، وتُعد استثمار طويل الأجل ناجح جداً، كما أنها استثمار لجميع الفئات، وهذا يتضح من أن الذهب لم يتأثر بتعويم الجنيه خلال عام 2016.

وأضاف "عبد الحكيم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه مؤمن بتنوع محافظ الاستثمار، ولكنه يرى أن هذا الوقت هو المناسب لشراء الذهب، خاصة أنها فترة هادئة في ظل الانتخابات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا، "مينفعش أفكر اني هاخد الذهب وابيعه بكره أو بعد شهر".

وتابع: "احنا بناخد شريحة كبيرة من مشتري الذهب، حيث يوجد ربع جنيه ذهب ثمنه 1500 جنيها".

خبير بمجال العقارات: القوة الشرائية في العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 60%

من ناحية أخرى، قال محمد عامر، خبير بمجال العقارات، إن حجم الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة يمثلون 60% من القوة الشرائية في مصر، لافتاً إلى أن العميل يحتاج إلى فهم كيفية استثمار الذهب عكس العقار تماماً، لذلك لابد شراء العقار بطريقة صحيحة، والعائد الذي يأتي من إيجار العقار يكون أكثر من فائدة البنك.

وأوضح عامر، خلال حواره في نفس البرنامج، أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد استثمار لجميع فئات المجتمع، كما أن العقارات في مصر سعرها لا يقل مهما حدث، والعقارات لا تمر بحالات ركود، لأن عليه طلب دائما، كما أن الاستثمار في العقار لابد أن يكون في مكان مميز متاح له جميع الخدمات، حتى يستطيع أن يكسب عائد مادي مضاعف.

وأضاف خبير بمجال العقارات، أن آخر إحصائية لشراء العقارات تمثل أن أكثر من 40% من القوة الشرائية للاستثمار الأجنبي.

اقتصادي: المصريين بالخارج ينوعون في أشكال استثماراتهم

وعلى جانب أخر، أكد أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يكون لدينا إدارة لبحوث السوق المصري، فالأراضي في صعيد مصر أسعارها وصلت إلى ملايين، وفي ظل التحول الإيجابي الذي حدث في الاقتصاد المصري لابد التنويع في مدخرات الاستثمار.

وأشار أبو علي، خلال حواره في نفس البرنامج، إلى أن الذهب ارتفع خلال أزمة فيروس كورونا، لأنه أفضل وأسرع محفظة استثمارية يمكن الاعتماد عليها، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج ينوعون في أشكال استثماراتهم، ولكن أغلبها استثمار في العقارات.