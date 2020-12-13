أسعار الذهب اليوم الأحد 13-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 13 ديسمبر، استقراراً لليوم الثالث على التوالي على مستوى كافة الأعيرة، وكذلك الجنيه الذهب، الذي يسجل استقرارا ملحوظًا بعد موجة من الصعود والهبوط.

وترصد "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 و918 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6408 و6424 جنيهًا.

الفرق بين الذهب الحقيقي والمزيف

ووفقا لموقع "ويكي هاو"، يستطيع المشتري التفريق بين الذهب الحقيقي و"المغشوش" بطرق عديدة، منها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكّد من وجود الختم الأصلي، حيث تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.