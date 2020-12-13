بسبب الأجازة الأسبوعية.. استقرار أسعار الذهب وعيار 24 بـ918 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 13 ديسمبر، بسبب الإجازة الأسبوعية بالبورصة العالمية، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند الأسعار ذاتها، التي وردت صباح اليوم، حيث سجّل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في محلات الصاغة 913 جنيها، وهي الأسعار ذاتها التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و424 جنيها.

وكانت أسعار الذهب سجّلت انخفاضًا كبيرًا بمقدار 15 جنيها، خلال نهاية تعاملات الأربعاء الماضي الموافق 9 ديسمبر، وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرًا بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

نصائح لشراء الذهب

نصح وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، المقبلين على شراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وأشار، إلى إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مرة أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية، موضحًا أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات ذهب عبر طن من الرمال.